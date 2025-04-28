Сирський повідомив про комплексні зміни у підготовці військових

За словами головкома, в цьому напрямі все ще є чимало нерозв'язаних питань

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Зміст та обсяг навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшено. Окрім цього, буде створено "Портал вивчення та впровадження досвіду" для армії, повідомив головком Олександр Сирський після наради.

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Він заслухав доповідь свого заступника – бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрям БЗВП. За словами Сирського, у цій царині залишається чимало нерозв'язаних питань, які було проаналізовано на нараді разом із пропозиціями їхнього розв'язання.

Головком зазначив, що наразі зусилля зосереджено, зокрема, на комплектуванні посад інструкторів як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах. Також приділяється увага питанню фахової підготовки самих інструкторів та сержантів.

"Адже професіональний інструктор – це запорука якості підготовки воїна", – сказав Сирський.

Буде внесено зміни в наявні курси підготовки зі стрільби зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів. Також уже модернізовано програму вишколу в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме особливостей використання турнікетів.

"Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів", – повідомив Сирський.

Окрім цього, триває робота над створенням інформаційно-комунікаційної системи "Портал вивчення та впровадження досвіду". Вона дасть змогу систематизувати й поширювати досвід бойових підрозділів та накопичувати матеріали аналізу проведених дій тощо.

Також головком повідомив, що посилюється робота для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників віком 18-24 років у рамках експериментального проєкту. Доєдналися вже 24 бригади ЗСУ.

"Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", – резюмував він.