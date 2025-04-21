Сили оборони активними діями вчергове зірвали наступ росіян на Сумському напрямку – Сирський

Тривають інтенсивні бойові дії в Сумській області в районах поблизу кордону, а також на території РФ, констатував головком

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Російські війська намагаються вибити Сили оборони з території Курської області та захопити прикордоння Сумської області. Реалізації плану РФ заважають українські військові, які своїми активними діями вчергове зірвали наступ на цьому напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, тривають інтенсивні бойові дії в Сумській області в районах поблизу державного кордону, а також на території Росії.

"Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Утім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями вчергове зірвали наступ противника на цьому напрямку", – наголосив Сирський.

Головком працював на цьому напрямку з метою розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій і розв’язати проблемні питання.

Незадовго до Великодня він зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій.

Також Сирський обговорив з командирами перспективи розвитку й подальшого нарощування бойових можливостей військ, впровадження сучасних технологій і збільшення компонента БпЛА у бригадах всіх типів.

За результатами роботи головком наголосив, що тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили противника, який переважає чисельно.

27 березня 2025 року Зеленський заявляв, що Путін готується до весняного наступу в Сумській і Харківській областях і намагається виграти час.

9 квітня Сирський сказав, що наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше попереджав президент, фактично вже розпочався.

17 квітня Зеленський повідомляв, що на території Росії навпроти Сумської області окупанти накопичили близько 60 000 військових.