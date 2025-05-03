Запрацювали зміни у військовому вишколі для колишніх "обмежено придатних"

Йдеться про тих, кого визначили придатним для служби на тилових посадах

Ілюстративне фото: Depositphotos

Для військовослужбовців, що раніше мали статус "обмежено придатних", з 1 травня запрацювала оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Про це написало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ (СтратКом).

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Відомство повідомляє про наступні зміни:

→ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

→ зниження рівня фізичних навантажень;

→ формування для таких людей окремих навчальних підрозділів.

Зміни стосуються військовослужбовців, визнаних придатними до служби у частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Йдеться про людей, котрі щойно призвані на службу, та тих осіб, які раніше навчались на військових кафедрах або з різних причин повторно проходять БЗВП.