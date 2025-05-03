Запрацювали зміни у військовому вишколі для колишніх "обмежено придатних"
Для військовослужбовців, що раніше мали статус "обмежено придатних", з 1 травня запрацювала оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Про це написало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ (СтратКом).
Відомство повідомляє про наступні зміни:
→ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
→ зниження рівня фізичних навантажень;
→ формування для таких людей окремих навчальних підрозділів.
Зміни стосуються військовослужбовців, визнаних придатними до служби у частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Йдеться про людей, котрі щойно призвані на службу, та тих осіб, які раніше навчались на військових кафедрах або з різних причин повторно проходять БЗВП.
- Статус "обмежено придатний" був скасований навесні 2024 року, до 5 червня 2025 року такі люди мають знову пройти ВЛК та отримати статус придатних або непридатних до служби.
- 9 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни.
- 28 квітня головком Сирський повідомив про збільшення змісту та обсягу навчальної програми з БЗВП.