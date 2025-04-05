Сирський: Термін підготовки збільшили – тепер обов’язково потрібно підвищити якість

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками наради з цього питання.

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Головком констатував, що підготовка військових – це не просто про навчання, це про збереження життів, вищу ефективність і боєздатність української армії.

"Торік я взяв це питання під особливий контроль і сьогодні можу сказати, що нарощення якості підготовки запобігає збільшенню кількості наших втрат, попри зростання інтенсивності бойових дій", – сказав Сирський.

За його словами, базовий загальний військовий вишкіл в українському війську тепер триває півтора місяця (замість одного місяця). Крім цього, новобранець проходить обов’язковий адаптаційний курс у бригаді.

"Термін підготовки збільшили – тепер обов’язково потрібно підвищити якість", – сказав Сирський, уточнивши, що на нараді заслухав доповіді начальників відповідних органів військового управління, структурних підрозділів та командирів військових частин.

Головком наголосив, що триває робота щодо покращення підготовки самих інструкторів у навчальних центрах та підвищення їхньої мотивації. Є рішення уряду про виплату їм постійної надбавки розміром 30 000 грн.

Також Кабмін спрямував додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах. Тепер ця стаття витрат становить близько 1,2 млрд грн.

"Заслухав проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення. Визначив невідкладні завдання командуванням видів, родів військ (сил) в галузі нарощення підготовки, а також щодо поліпшення дисципліни в конкретних навчальних центрах", – додав він.

Роботу з удосконалення програми військового вишколу і стан справ у навчальних центрах курує заступник Сирського бригадний генерал Олег Апостол.

У вересні 2024 року Сирський повідомляв про роботу над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки.

9 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни.