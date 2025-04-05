Сырский: Срок подготовки увеличили – теперь обязательно нужно повысить качество

Продолжается работа по улучшению подготовки самих инструкторов в учебных центрах, заявил главком

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

Вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии продолжается работа по повышению ее качества. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам совещания по этому вопросу.

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Главком констатировал, что подготовка военных – это не просто об учебе, это о сохранении жизней, более высокой эффективности и боеспособности украинской армии.

"В прошлом году я взял этот вопрос под особый контроль и сегодня могу сказать, что наращивание качества подготовки предотвращает увеличение количества наших потерь, несмотря на рост интенсивности боевых действий", – сказал Сырский.

По его словам, базовая общая военная подготовка в украинском войске теперь длится полтора месяца (вместо одного месяца). Кроме того, новобранец проходит обязательный адаптационный курс в бригаде.

"Срок подготовки увеличили – теперь обязательно нужно повысить качество", – сказал Сырский, уточнив, что на совещании заслушал доклады начальников соответствующих органов военного управления, структурных подразделений и командиров воинских частей.

Главком подчеркнул, что идет работа по улучшению подготовки самих инструкторов в учебных центрах и повышению их мотивации. Есть решение правительства о выплате им постоянной надбавки в размере 30 000 грн.

Также Кабмин направил дополнительное финансирование на усиление учебной материально-технической базы в учебных центрах Сухопутных войск и воинских частях. Теперь эта статья расходов составляет около 1,2 млрд грн.

"Заслушал проблемные вопросы и предложения по их решению. Определил неотложные задачи командованиям видов, родов войск (сил) в области наращивания подготовки, а также по улучшению дисциплины в конкретных учебных центрах", — добавил он.

Работу по усовершенствованию программы военной подготовки и положение дел в учебных центрах курирует заместитель Сырского бригадный генерал Олег Апостол.

В сентябре 2024 года Сырский сообщал о работе над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки.

9 января 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения.