Міноборони нагадало, до якої дати обмежено придатним треба пройти повторну ВЛК

Фото: Міноборони

До 5 червня усі обмежено придатні мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

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Зазначається, що крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, нагадали у відомстві.

Спочатку потрібно отримати направлення на ВЛК. Це можна зробити через мобільний застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП. Далі необхідно пройти саму комісію у медичному закладі. Після обстеження людина отримає нове рішення ВЛК — придатний або непридатний до служби.

Навесні 2024 року була скасована категорія обмежено придатних, тому такі люди мають знову пройти комісію й отримати статус придатних або непридатних до служби.

Продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних в Офісі президента анонсували ще у січні.

12 лютого 2025-го Рада ухвалила закон, який подовжує обмежено придатним особам термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня.