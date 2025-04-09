Минобороны напомнило, до какой даты ограниченно пригодным нужно пройти повторную ВЛК

Фото: Минобороны

До 5 июня все ограниченно пригодные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что крайний срок, когда ограниченно пригодные могут пройти повторную ВЛК – 5 июня 2025 года включительно. Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной пригодности к военной службе, напомнили в ведомстве.

Сначала нужно получить направление на ВЛК. Это можно сделать через мобильное приложение Резерв+ или лично в ТЦК и СП. Далее необходимо пройти саму комиссию в медицинском заведении. После обследования человек получит новое решение ВЛК — пригоден или непригоден к службе.

Весной 2024 года была отменена категория ограниченно пригодных, поэтому такие люди должны снова пройти комиссию и получить статус пригодных или непригодных к службе.

Продление срока прохождения ВЛК для ограниченно пригодных в Офисе президента анонсировали еще в январе.

12 февраля 2025 года Рада приняла закон, продлевающий ограниченно пригодным лицам срок прохождения военно-врачебной комиссии до 5 июня.