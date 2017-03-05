В Борисполе задержан пакистанец, разыскиваемый Интерполом

В аэропорту Борисполь во время проверки пассажиров рейса, прибывшего из Стамбула, был задержан пакистанец, фигурирующий в базе Интерпола

В международном аэропорту Борисполь был задержан гражданин Пакистана, разыскиваемый Международной организацией уголовной полиции Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

Гражданин Пакистана прибыл в Украину рейсом из Стамбула.

Информация о задержанном была передана в Национальную полицию.

Как сообщается, было установлено, что пакистанец разыскивается Интерполом за мошенничество.

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