В Борисполе задержан пакистанец, разыскиваемый Интерполом
05.03.2017 21:32
В аэропорту Борисполь во время проверки пассажиров рейса, прибывшего из Стамбула, был задержан пакистанец, фигурирующий в базе Интерпола
В международном аэропорту Борисполь был задержан гражданин Пакистана, разыскиваемый Международной организацией уголовной полиции Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.
Гражданин Пакистана прибыл в Украину рейсом из Стамбула.
Информация о задержанном была передана в Национальную полицию.
Как сообщается, было установлено, что пакистанец разыскивается Интерполом за мошенничество.
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