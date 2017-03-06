Боевики 100 раз вели огонь: ранены и травмированы пятеро военных

Террористы в течение минувших суток обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях, применяя различные виды вооружения

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 5 марта 2017 года, 100 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего двое военных получили ранения, трое - травмы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



На донецком направлении российско-террористические войска из 122-мм артиллерии, танков, минометов и БМП обстреливали Луганское. Танки боевиков неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке и Пескам. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Авдеевку, Майорск, Новгородское, Троицкое, Невельское, Опытное, Пески и Зайцево, из БМП - Луганское. Также по Невельскому вел огонь снайпер.



На мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино. Обстрелам из вражеских БМП и танков подверглись Водяное, Марьинка и Широкино. Кроме того, из противотанковых ракетных комплексов оккупанты накрыли позиции сил АТО в Широкино а из гранатометов - в Тарамчуке.



На луганском направлении террористы из 120-мм минометов обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское, из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую, Попасную.



5 марта сообщалось, что из-за обстрелов со стороны боевиков снова прекратила работу Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой Авдеевку. Персонал станции эвакуировали.



Сама Авдеевка в воскресенье снова осталась без электричества. Мобильная связь в городе работает с перебоями.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.