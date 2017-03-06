"Лупят из всего": Жебривский заявил об обострении по всему фронту

Боевики используют запрещенное минскими соглашениями оружие, отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации

В зоне АТО отмечается обострение по всей линии фронта. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"У рашистов - весеннее обострение "русского мира". Лупят, как сумасшедшие, из танков, САУ, минометов - фактически из всего, что запрещено Минском. Обострение по всей линии фронта. У оккупантов все меньше личного состава на передке, потому все меньше желающих гибнуть за эфемерный "русский мир", - отметил Жебривский.

По его словам, недостаток живой силы они компенсируют массированностью обстрелов.

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 5 марта 2017 года, 100 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего двое военных получили ранения, трое - травмы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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