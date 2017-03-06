Работники захваченных в зоне АТО заводов опасаются разорения - ИС

Большинство работников "отжатых" боевиками заводов в зоне АТО уверены, что такие перемены приведут к полному уничтожению предприятий и, соответственно, рабочих мест. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным информаторов ИС, чтобы погасить волнения, главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко предложил "организовать выплату единоразовых премий", параллельно организовав выявление самых активных работников, выявляющих недовольство захватом предприятий.

Подельники Захарченко, однако, заметили, что для таких масштабных незапланированных выплат денег у организации нет.

В то же время главарь ЛНР Игорь Плотницкий, сообщают информаторы ИС, недоволен тем, что Москва больше вливает средств в ДНР, чем в террористические структуры на захваченной части Луганской области. Кремлевский ставленник заявил, что это связано с "коррупцией" в российском министерстве экономического развития - ведомстве, которое отвечает за финансирование "анклава" РФ на востоке Украины.

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