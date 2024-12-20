DAZN и Megogo: какие сервисы будут транслировать реванш Усик – Фьюри

DAZN работает по системе PPV (Плати и смотри). Для пользователей в Украине стоимость просмотра составляет 824 грн

Александр Усик и Тайсон Фьюри (Фото: ЭРА/ALI HAIDER)

Исторический реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Официальным транслятором вечера бокса будет стриминговая платформа DAZN.

Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени. Усик, на момент боя удерживающий четыре чемпионских титула в тяжелом весе – WBO, IBO, WBC и WBA (Super), выйдет на ринг, чтобы подтвердить свой статус абсолютного чемпиона мира.

DAZN работает по системе PPV (Плати и смотри). Для пользователей стоимость просмотра составляет 824 грн.

Кроме того, посмотреть поединок можно на платформе Megogo. Трансляция там будет стартовать в 18:50 по киевскому времени из аналитической студии. Главный поединок Усик – Фьюри 2 начнется около 01:00.