DAZN и Megogo: какие сервисы будут транслировать реванш Усик – Фьюри
Исторический реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Официальным транслятором вечера бокса будет стриминговая платформа DAZN.
Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени. Усик, на момент боя удерживающий четыре чемпионских титула в тяжелом весе – WBO, IBO, WBC и WBA (Super), выйдет на ринг, чтобы подтвердить свой статус абсолютного чемпиона мира.
DAZN работает по системе PPV (Плати и смотри). Для пользователей стоимость просмотра составляет 824 грн.
Кроме того, посмотреть поединок можно на платформе Megogo. Трансляция там будет стартовать в 18:50 по киевскому времени из аналитической студии. Главный поединок Усик – Фьюри 2 начнется около 01:00.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.
- В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся исторический бой между Усиком и Фьюри, по результатам которого победу одержал украинец.
- По результатам боя с Фьюри, состоявшегося в ночь на 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.
- 26 июня Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.