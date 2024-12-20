"Чтобы не запретили Storm Shadow". Зеленский в шутку попросил Усика не сильно бить Фьюри
Президент Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с украинским боксером Александром Усиком перед его реваншем с британцем Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Глава государства в шутку попросил спортсмена сильно не бить соперника, мол, чтобы Лондон не передумал поставлять Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
"Британия помогает Украине в борьбе против России. Безусловно, мы уважаем наших партнеров. Поэтому, когда ты будешь побеждать Фьюри, не сильно бей, помни, чтобы они нам не запретили ракеты Storm Shadow", – обратился Зеленский к Усику.
На это боксер заверил: "Я скажу: ребята, это только спорт. Только спорт, только с уважением".
💪🏻🇺🇦@usykaa pic.twitter.com/aESe5jITwv— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2024
Исторический реванш между Усиком и Фьюри состоится уже завтра, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени. Усик, на момент боя удерживающий четыре чемпионских титула в тяжелом весе – WBO, IBO, WBC и WBA (Super), выйдет на ринг, чтобы подтвердить свой статус абсолютного чемпиона мира.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.
- В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялось историческое сражение между Усиком и Фьюри, по результатам которого победу одержал украинец.
- По результатам боя с Фьюри, состоявшегося в ночь на 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.
- 26 июня Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.