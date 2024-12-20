"Чтобы не запретили Storm Shadow". Зеленский в шутку попросил Усика не сильно бить Фьюри

Исторический реванш между Усиком и Фьюри состоится уже завтра, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena

Александр Усик (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с украинским боксером Александром Усиком перед его реваншем с британцем Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Глава государства в шутку попросил спортсмена сильно не бить соперника, мол, чтобы Лондон не передумал поставлять Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

"Британия помогает Украине в борьбе против России. Безусловно, мы уважаем наших партнеров. Поэтому, когда ты будешь побеждать Фьюри, не сильно бей, помни, чтобы они нам не запретили ракеты Storm Shadow", – обратился Зеленский к Усику.

На это боксер заверил: "Я скажу: ребята, это только спорт. Только спорт, только с уважением".

Исторический реванш между Усиком и Фьюри состоится уже завтра, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Начало поединка запланировано на 00:00 по киевскому времени. Усик, на момент боя удерживающий четыре чемпионских титула в тяжелом весе – WBO, IBO, WBC и WBA (Super), выйдет на ринг, чтобы подтвердить свой статус абсолютного чемпиона мира.