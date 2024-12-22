Усик повторно победил Фьюри решением судей и защитил титулы чемпиона мира

Скриншот из видео боя

В ночь на 22 декабря состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш закончился победой Усика.

По итогам напряженного боя победу одержал Усик единогласным решением судей: 116-114 (все три судьи).

Усик сказал, что посвящает эту победу своей маме и всем матерям Украины.

Боксер поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы. Проект создан его благотворительным фондом и UKRAINE WOW, занимающимся популяризацией украинской культуры.

Скриншот

Президент Владимир Зеленский поздравил Усика, отметив, что эта победа – так важна и так нужна сейчас всем украинцам.

"Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было – поборем. Ринг, поле боя или дипломатическая арена – сражаемся и своего не отдадим", – написал он.

В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.

В ночь на 19 мая 2024 года в столице Саудовской Аравии состоялся исторический бой между Усиком и Фьюри, по результатам которого победу одержал украинец. Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри. Переговоры об это поединке продолжались с начала 2023 года. Бой неоднократно переносился, в том числе из-за травмы британца в спарринге.

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