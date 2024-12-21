ESPN: Команда Усика потребовала, чтобы Фьюри подстриг бороду. Британец отказался

Александр Усик и Тайсон Фьюри (Фото: Instagram-аккаунт британца)

Команда украинского боксера Александра Усика настаивала, чтобы перед боем британец Тайсон Фьюри подстриг бороду. Об этом сообщил американский спортивный телеканал ESPN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

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В пятницу, 20 декабря, команда Усика обратилась в Ближневосточную комиссию по профессиональному боксу на заседании по правилам с просьбой обязать Фьюри подстричь бороду перед реваншем.

В материале говорится, что согласно правилам WBC, в бою за чемпионский титул, боксерам разрешено иметь длинную бороду при двух условиях: если она не влияет на траекторию ударов соперника или не создает дополнительный риск для него порезаться или испытать другие повреждения в случае контакта.

Менеджер британского боксера Спенсер Браун в комментарии ESPN заявил, что Фьюри не будет подстригать бороду. Он добавил, что британец уже не раз выходил на поединок с длинной бородой. Кроме этого, это не мешало проводить поединки другим боксерам, в частности, Артуру Бетербиеву (канадский и российский боксер-профессионал чеченского происхождения).

"Сам Усик публично говорил, что борода Тайсона не проблема. Нет ни одного правила в боксе, согласно которому нельзя было биться с бородой. Смешно, что этот вопрос уже поднимался во время заседания по соблюдению правил, но решение не было принято. Если проще, то если бы Усик имел бороду, то для нас это не было бы проблемой", — добавил Браун.

Президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии ESPN заявил, что перед боем действительно было заседание комиссии, на котором вопрос длины бороды Фьюри тоже поднимался. Однако замечаний со стороны WBC по этому поводу не было.

Президент Ближневосточной комиссии профессионального бокса отказался от комментариев, как и представители обоих боксеров, отметили журналисты.

Медиа напомнило, что перед своим первым боем в мае Фьюри был гладко выбрит.