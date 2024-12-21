ESPN: Команда Усика вимагала, щоб Ф'юрі підстриг бороду. Британець відмовився

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі (Фото: Instagram-акаунт британця)

Команда українського боксера Олександра Усика наполягала на тому, щоб перед боєм британець Тайсон Ф'юрі підстриг бороду. Про це повідомив американський спортивний телеканал ESPN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

У п’ятницю, 20 грудня, команда Усика звернулася до Близькосхідної комісії з професійного боксу на засіданні з правил з проханням зобов’язати Ф'юрі підстригти бороду перед реваншем.

У матеріалі йдеться, що, відповідно до правил WBC, у бою за чемпіонський титул боксерам дозволено мати довгу бороду за двох умов: якщо вона не впливає на траєкторію ударів суперника або ж не створює додатковий ризик для нього порізатися чи зазнати інших ушкоджень у разі контакту.

Менеджер британського боксера Спенсер Браун у коментарі ESPN заявив, що Ф’юрі не підстригатиме бороду. Він додав, що британець вже неодноразово виходив на поєдинок з довгою бородою. Крім цього, це не заважало проводити поєдинки іншим боксерам, зокрема Артуру Бетербієву (канадський і російський боксер-професіонал чеченського походження).

"Сам Усик публічно казав, що борода Тайсона не є проблемою. Немає жодного правила у боксі, згідно з яким не можна було б битися з бородою. Смішно, що це питання вже порушувалося під час засідання щодо дотримання правил, але рішення не було ухвалено. Якщо простіше, то якби Усик мав бороду, то для нас це не було б проблемою. Це не шоу мод, а бокс", – додав Браун.

Президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі ESPN заявив, що перед боєм справді було засідання комісії, на якому питання довжини бороди Ф'юрі теж порушувалося. Однак зауважень з боку WBC щодо цього не було.

Президент Близькосхідної комісії професійного боксу відмовився від коментарів, як і представники обох боксерів, зазначили журналісти.

Медіа нагадало, що перед своїм першим боєм у травні Ф'юрі був абсолютно гладко поголений.

У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу, за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.

У ніч проти 19 травня 2024 року в столиці Саудівської Аравії відбувся історичний бій між Усиком та Ф’юрі, за результатами якого перемогу здобув українець. Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

Бій-реванш відбудеться в Ер-Ріяді у ніч проти 22 грудня за київським часом.