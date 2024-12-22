Усик повторно переміг Ф'юрі рішенням суддів і захистив титули чемпіона світу

Скриншот з відео бою

У ніч проти 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Бій-реванш закінчився перемогою Усика.

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За підсумком напруженого бою перемогу одержав Усик одностайним рішенням суддів: 116-114 (всі три судді).

Усик сказав, що присвячує цю перемогу своїй мамі та всім мамам України.

Боксер підійняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. Проєкт створено його благодійним фондом та UKRAINE WOW, що займається популяризацією української культури.

Президент Володимир Зеленський привітав Усика, зазначивши, що ця перемога така важлива й така потрібна всім українцям.

"Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо", – написав він.

У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у важкій вазі.

У ніч проти 19 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії відбувся історичний бій між Усіком і Ф'юрі, за результатами якого перемогу здобув українець. Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі. Переговори про цей поєдинок тривали ще з початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема через травму британця у спарингу.

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