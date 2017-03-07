В России комбрига ВСУ обвинили в ударе Точкой-У по Ровенькам

Работающий в русле антиукраинской пропаганды Кремля Следственный комитет РФ сфабриковал новые уголовные производства против защищавших Украину от российского вторжения военнослужащих ВСУ.

Сегодня, 7 марта, в ведомстве заявили, что в 2014-2015 годах во время активной фазы войны украинская армия якобы применяла "против мирного населения Донбасса" тактические ракетные комплексы Точка-У.

В Следкоме РФ уверены, что к применению ТРК Точка-У по территории Ровеньков у границы Луганской области с Россией летом 2014 года причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич.

"Именно он 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибли трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения", - заявляют пропагандисты СК РФ.

Именно в те дни через границу в Донбасс вторглись регулярные российские войска, что привело к остановке продвижения ВСУ на восток и кардинальному перерисовыванию линии боевого столкновения. Работа украинской артиллерии и других родов войск не дала россиянам продвинуться дальше.

Полковник Ярошевич был награжден президентом Петром Порошенко орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

В этом же пресс-релизе Следком России заявляет "о фактах многочисленных обстрелов жилых домов в Донецке в конце февраля и начале марта 2017 года", вследствие чего якобы были ранены гражданские и повреждено более 10 домов.

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