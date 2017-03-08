8 марта боевики 29 раз обстреляли силы АТО, потерь нет - штаб
Сегодня, 8 марта, в зоне АТО зафиксировано 29 обстрелов, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики из гранатометов обстреливали Водяное и Гнутово.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Лебединское, Новогригорьевку, Гнутово и Широкино. По Широкино боевики вели огонь из БМП.
Из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку, Луганское и Майорск.
На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны Новолуганское, Новгородское, Троицкое, Зайцево. По Зайцево и Новгородскому также вели огонь снайперы.
На Луганском направлении по Новоалександровке и Троицкому боевики стреляли из 120-мм минометов. Из стрелкового оружия они обстреляли Крымское.
Сегодня возле Зайцево Донецкой области в результате обстрела снайперами боевиков ранения получили волонтер Юлия Толмачева и ее водитель. По неподтвержденной информации, один человек погиб.
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