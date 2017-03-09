Авдеевка с водой: заработала Донецкая фильтровальная станция

По состоянию на 07:00 9 марта тепло-, водо- и электроснабжение Авдеевки осуществлялись в штатном режиме

В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке в четверг утром, 9 марта, возобновлено централизованное водоснабжение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, 8 марта в 15:50 была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, в результате чего был пополнен резервуар питьевой воды объемом 4 тысячи кубометров.



Сегодня, 9 марта, в 06:00 было возобновлено водоснабжение прифронтового города.



"По состоянию на 07:00 9 марта тепло-, водо- и электроснабжение Авдеевки осуществляются в штатном режиме", - отметили в ГСЧС.

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7 марта 2017 года было возобновлено электроснабжение Авдеевки.



5 марта из-за обстрелов со стороны боевиков город в очередной раз остался без электричества.



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