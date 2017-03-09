Авдеевка с водой: заработала Донецкая фильтровальная станция
В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке в четверг утром, 9 марта, возобновлено централизованное водоснабжение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, 8 марта в 15:50 была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, в результате чего был пополнен резервуар питьевой воды объемом 4 тысячи кубометров.
Сегодня, 9 марта, в 06:00 было возобновлено водоснабжение прифронтового города.
"По состоянию на 07:00 9 марта тепло-, водо- и электроснабжение Авдеевки осуществляются в штатном режиме", - отметили в ГСЧС.
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7 марта 2017 года было возобновлено электроснабжение Авдеевки.
5 марта из-за обстрелов со стороны боевиков город в очередной раз остался без электричества.
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