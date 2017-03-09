Названы имена подозреваемых в обстреле автобуса под Волновахой

В руководстве обстрелом пассажирского автобуса под Волновахой СБУ и ГПУ подозревают гражданина РФ Синельникова и гражданина Украины Шпакова

В руководстве обстрелом пассажирского автобуса под Волновахой СБУ и ГПУ подозревают гражданина РФ Синельникова и гражданина Украины Шпакова. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает корреспондент LIGA.net.

"Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном. Полковник Синельников был куратором пятой армейской бригады и курировал действия батальона Шпакова", - сказал он. Маяков также сообщил, что подозрения Шпакову и Синельникову направлены почтой по месту их регистрации.

Первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что по этим двум подозреваемым дело готово для передачи в суд, чтобы получить разрешение на специальную процедуру осуждения. "По этим двум подозреваемым уже готовы все материалы", - сказал он и добавил, что также будет направлен запрос в Интерпол по поводу задержания Синельникова.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько всего человек могут получить подозрения по этому делу, Маяков отметил, что речь идет о нескольких десятках человек.

В свою очередь, Сторожук уточнил: "Непосредственно обстрел этого блокпоста вели три мобильные группы реактивного дивизиона "Ангелы-А" пятой отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса так называемой ДНР. Это значит, что следствие установит каждого, кто входил в эту бригаду".

Маяков также сообщил, что обстрел велся из района Докучаевска, подконтрольного террористам.

13 января 2015 года около 14:30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли Градами украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте погибли десять пассажиров автобуса, а еще 18 человек в разной степени тяжести были госпитализированы. Позднее скончались еще трое пострадавших.

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