В Днепропетровской области разворовали средства на ремонте дорог

Как сообщает СБУ, бизнесмены вывели в "тень" более 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Сами работы были выполнены некачественно

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бизнесменами более 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Как выяснили правоохранители, в 2016 году коммерческая структура выиграла тендер на выполнение дорожно-строительных работ в одном из районов Днепропетровской области. Бизнесмены получили из бюджета региона почти 17 млн гривень.



"Сотрудники спецслужбы во время проверки отчетной документации обнаружили, что дельцы большую часть средств вывели в "тень" через ряд фиктивных предприятий. Экспертиза установила, что дорожные работы коммерсанты выполнили некачественно, используя неквалифицированных специалистов", - отметили в СБУ.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



15 февраля 2017 года сообщалось, что правоохранители разоблачили растрату около 4 млн грн государственных средств, выделенных на ремонт дорог в Черкасской области.



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