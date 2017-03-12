Осквернение памятников полякам: полиция начала расследование

Во Львовской области полиция начала расследование осквернения памятников погибшим во Второй мировой войне полякам

Национальная полиция Львовской области начала расследование по факту осквернения памятников погибшим во время Второй мировой войны поляков. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Санкция по статье предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов или арест, сроком до шести месяцев, или лишение свободы, сроком до пяти лет.

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков в селе Подкамень.

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