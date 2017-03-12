Осквернение памятников полякам: полиция начала расследование
12.03.2017 18:40
Во Львовской области полиция начала расследование осквернения памятников погибшим во Второй мировой войне полякам
Фото: npu.gov.ua
Национальная полиция Львовской области начала расследование по факту осквернения памятников погибшим во время Второй мировой войны поляков. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Санкция по статье предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов или арест, сроком до шести месяцев, или лишение свободы, сроком до пяти лет.
Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков в селе Подкамень.
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