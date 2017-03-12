Климкин об осквернении памятников полякам: Известный почерк

Глава МИД Украины осудил осквернение памятников полякам во Львовской области

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил осквернение памятников полякам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Известный почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор", - написал он.

Ранее сегодня сообщалось, что вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков в селе Подкамень. Нацполиция Львовской области начала расследование. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство.

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