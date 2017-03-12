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Климкин об осквернении памятников полякам: Известный почерк

12.03.2017 18:50
Глава МИД Украины осудил осквернение памятников полякам во Львовской области
Климкин об осквернении памятников полякам: Известный почерк
Павел Климкин (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил осквернение памятников полякам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Известный почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор", - написал он.

Ранее сегодня сообщалось, что вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков в селе Подкамень. Нацполиция Львовской области начала расследование. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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