Во Львовской области снова повредили памятник погибшим полякам
В селе Гута Пеняцкая Львовской области вандалы снова повредили памятник убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году. Фотографии опубликованы на странице Західний Інформаційний Фронт в Facebook.
"Гута Пеняцкая, несмотря на попытки вандалов, есть и будет символом единения украинцев и поляков. Попытки варваров напрасны. Но наказать их - наш долг", - прокомментировал ситуацию глава МИД Павел Климкин в Twitter.
В ночь на 10 января вандалы разрушили памятник. В конце февраля на деньги местной общины его восстановили.
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