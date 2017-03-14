Во Львовской области снова повредили памятник погибшим полякам

В прошлый раз в январе памятник подорвали и к концу февраля его восстановили на деньги местной общины

В селе Гута Пеняцкая Львовской области вандалы снова повредили памятник убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году. Фотографии опубликованы на странице Західний Інформаційний Фронт в Facebook.













"Гута Пеняцкая, несмотря на попытки вандалов, есть и будет символом единения украинцев и поляков. Попытки варваров напрасны. Но наказать их - наш долг", - прокомментировал ситуацию глава МИД Павел Климкин в Twitter.

В ночь на 10 января вандалы разрушили памятник. В конце февраля на деньги местной общины его восстановили.

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