ГУР: боевики устроили поножовщину в оккупированной Горловке

Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в Горловке

По данным украинской разведки в оккупированной Горловке в результате стычек между террористами зарезали двух пророссийских наемников. Об этом в своей Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Несмотря на усиленные меры российского командования по воспитательной и разъяснительной работы с личным составом, количество небоевых потерь в соединениях и частях 1, 2 АК постоянно увеличивается: в Горловке между российскими военнослужащими произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой два контрактника убиты, еще один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу", - отметили в ГУР.

В Харцызске были ликвидированы четверо военнослужащих РФ, в результате нарушения мер безопасности при обращении с боеприпасами.

"Для недопущения случаев грубого нарушения воинской дисциплины (прежде всего, пьянства, - ред.) во время проведения командно-штабных учений 1 АК, командование корпуса перенесло выплату денежного обеспечения личному составу после завершения обучения", - уточнили в ГУР.

14 марта сообщалось, что командование российских оккупационных войск продолжает проверять состояние воинской дисциплины и службы в соединениях и частях боевиков. Наибольшее количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением алкоголя и наркотических веществ, выявлено среди боевиков во временно оккупированных Горловке, Новоазовске, Брянке и Кадиевке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.