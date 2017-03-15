В Хмельницкой области СБУ задержала подозреваемых в рэкете
"В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет из Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, задержали подозреваемых в одном из кафе города Славута во время "выбивания" $1 тысячи из местного предпринимателя.
По факту открыто уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
12 марта 2017 года правоохранители заявили, что задержали в Одессе участников банды из числа подготовленных спортсменов, которая занималась не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:08
-
18:55
-
18:13
-
18:05
-
17:04
Новости партнеров
- 59881
- 30005
- 25889
- 23941
- 15579