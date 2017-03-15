В Хмельницкой области СБУ задержала подозреваемых в рэкете

В Службе безопасности заявили, что задокументировали восемь эпизодов преступной деятельности задержанных

Правоохранители заявили, что задержали в Хмельницкой области представителей банды рэкетиров, которые на протяжении длительного времени угрозами требовали у людей деньги по надуманным долговыми обязательствами. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

"В состав группировки входило четверо злоумышленников: криминальный авторитет из Кавказа, двое ранее судимых за ограбление и работник полиции. Оперативники спецслужбы задокументировали восемь эпизодов их преступной деятельности", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, задержали подозреваемых в одном из кафе города Славута во время "выбивания" $1 тысячи из местного предпринимателя.

По факту открыто уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

12 марта 2017 года правоохранители заявили, что задержали в Одессе участников банды из числа подготовленных спортсменов, которая занималась не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.