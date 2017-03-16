Львовский мусор уже в Донецкой области: задержаны пять фур

Пять грузовиков со львовским мусором были задержаны этой ночью в Покровске, сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин

В Донецкой области задержаны пять грузовиков, перевозивших твердые бытовые отходы из Львова. Об этом в своем Facebook сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.



"Мусорные караваны" из Львова доехали и до Донетчины. Сегодня ночью в Покровске задержали пять фур со львовским мусором. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщил он.





















13 марта 2017 года сообщалось, что в Кривой Рог пытались ввезти две фуры с мусором из Львова.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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