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Две женщины ранены в результате обстрелов сел в Донецкой области

16.03.2017 10:20
Жительницы Луганского и Благодатного получили огнестрельные ранения и находятся в травматологическом и реанимационном отделениях райбольницы Бахмута
Две женщины ранены в результате обстрелов сел в Донецкой области

Двое гражданских ранены в результате обстрелов населенных пунктов в зоне антитеррористической операции 15 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой военно-гражданской администрации.

"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 15 марта, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали два гражданских лица", - сказано в нем.

В частности, жительницы села Луганское и Благодатное получили огнестрельные ранения и госпитализированы в травматологическое и реанимационное отделения центральной районной больницы Бахмута.

За минувшие сутки зафиксирован 91 обстрел со стороны боевиков. Четверо украинских военных ранены. Около полночи 122 мм артиллерией террористы пытались обстрелять позиции ВСУ в районе Новоалександровки и Новозвановки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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