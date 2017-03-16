Две женщины ранены в результате обстрелов сел в Донецкой области

Жительницы Луганского и Благодатного получили огнестрельные ранения и находятся в травматологическом и реанимационном отделениях райбольницы Бахмута

Двое гражданских ранены в результате обстрелов населенных пунктов в зоне антитеррористической операции 15 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой военно-гражданской администрации.

"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 15 марта, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали два гражданских лица", - сказано в нем.

В частности, жительницы села Луганское и Благодатное получили огнестрельные ранения и госпитализированы в травматологическое и реанимационное отделения центральной районной больницы Бахмута.

За минувшие сутки зафиксирован 91 обстрел со стороны боевиков. Четверо украинских военных ранены. Около полночи 122 мм артиллерией террористы пытались обстрелять позиции ВСУ в районе Новоалександровки и Новозвановки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.