Сутки в АТО: погибших нет, ранены четверо украинских военных

Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевые действия за прошедшие сутки были зафиксированы в Попаснянском и Новоайдарском районах.

Горячими точками остаются Троицкое, окрестности Попасной и Крымское, по которым боевики в течение суток более 140 мин.

Вечером террористы провели эпизодические артиллерийские обстрелы, выпустив по восемь снарядов по Новозвановке и Крымском. В Станично-Луганском районе вчера было абсолютно спокойно.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении пророссийские наемники открывали огонь в сторону позиций ВСУ по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка с ее окрестностями.

"Огонь из тяжелого вооружения, в частности танков и минометов, боевики открывали с перерывами от восхода солнца до 22:00. Со стороны оккупированной Ясиноватой в сторону ВСУ огонь открывал вражеский снайпер", - сказал Мотузяник.

В результате очередного вражеского обстрела в Авдеевке был поврежден частный дом. Повреждены окна и крыша.

"Этот дом - крайний на своей улице и вплотную прилегает к линии фронта", - уточнил Ефремов.

Он добавил, что вчера поздно вечером из пушек 152 мм калибра боевики обстреляли тыловой район - это село Клещеевка, выпустив около 80 снарядов. Артиллерийские системы противник разместил на северо-западных окраинах оккупированной Горловки.

Оттуда же террористы выпустили пять артиллерийских снарядов по позициям сил АТО в Новобахмутовке.

На Светлодарской дуге, Горловском периметре и в районе Донецкого аэропорта террористы широко применяли легкое вооружение, и периодически - минометы, выпустив за раз по несколько мин в сторону ВСУ.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 34 вражеских обстрелов, в том числе 16 - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Марьинском районе вчера за сутки было зафиксировано пять случаев нарушения перемирия. Дважды террористы открывали огонь из стрелкового оружия в Марьинке, трижды режим тишины силы оккупанта нарушили в Красногоровке, выпустив по несколько мин в сторону ВСУ.

Далее на юг было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела из БМП в районе Старогнатовка и выпущенных боевиками двух мин западнее Докучаевска.

На восточных подступах к Мариуполю боевики открывали огонь в течение целых суток из легкого и тяжелого вооружения на этом участке фронта. Трижды российско-оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ в Водяном.

"В Гнутово результате вражеского обстрела были повреждены четыре здания: выбиты стекла", - сказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошли 32 вражеских обстрелов, четвертая часть которых - из тяжелого вооружения.

Жители Авдеевки третий день остаются без света в результате обстрелов со стороны пророссийских наемников.

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