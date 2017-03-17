В аэропорту Борисполь задержали разыскиваемого Интерполом поляка

При прохождении контроля пограничники установили, что на мужчину 1982 года рождения сработала база Интерпола, он разыскивался за мошенничество

В международном аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Польши, находившегося в розыске Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев Государственной пограничной службы.

Иностранец следовал рейсом Лондон-Киев.

"При прохождении контроля пограничники установили, что на мужчину 1982 года рождения сработала база Интерпола. Человек разыскивался за совершение преступления, связанного с мошенничеством", - проинформировали в ОКПП Киев.

Гражданина Польши задержали и передали представителям Национальной полициии.

5 марта в международном аэропорту Борисполь был задержан гражданин Пакистана, разыскиваемый Международной организацией уголовной полиции Интерпол также за мошенничество.

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