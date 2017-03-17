Штаб АТО: военный подорвался на самодельной взрывчатке

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе один боец погиб в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще один ранен

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе один боец погиб в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще один ранен.

На мариупольском направлении по позициям АТО вблизи Лебединского, Широкино, Гнутово и Водяного оккупанты стреляли из минометов и 122-мм артсистем. По позициям у Талаковки и Чермалыка - из 120-мм минометов, у Марьинки - из гранатометов.

На донецком направлении вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, танков и 120-мм минометов, несколько снарядов попали в старую Авдеевку.

По позициям у Опытно боевики стреляли из 82-мм минометов, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных артсистем, минометов, БМП и СПГ.

На луганском направлении оккупанты вели огонь с СПГ и ПТРК в районе Новозвановки, из стрелкового оружия - вблизи Валуйского.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое украинских военных погибли и восемь получили ранения.

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