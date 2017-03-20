Пограничники проверяют данные о похищении украинцев в Крыму

СМИ государства-агрессора заявляют, что двое граждан Украины похищены якобы в связи с объявлением в розыск "за совершение преступлений"

Во временно аннексированном Россией Крыму оккупанты заявляют о похищении двух граждан Украины, якобы объявленных во всероссийский розыск "за совершение преступлений"; Государственная пограничная служба в настоящее время проверяет эту информацию.



В понедельник, 20 марта 2017 года, кремлевский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ о похищении двух украинских граждан в оккупационных пунктах пропуска Джанкой и Армянск, расположенных вблизи административной границы с Херсонской областью.



В Джанкое российские силовики незаконно задержали 26-летнего мужчину, якобы разыскиваемого так называемыми правоохранителями Севастополя. Оккупанты вменяют украинцу "хищение дорогостоящей золотой цепочки", которую он якобы сорвал с женщины, после чего "скрылся с места происшествия" и позднее покинул Крым. Теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения.



Тем временем в Армянске на выезде с временно оккупированного полуострова была похищена гражданка Украины, якобы разыскиваемая за предоставление российской миграционной службе "ложных сведений и фиктивных документов" для получения гражданства страны-агрессора.



Сейчас похищенные оккупантами украинцы находятся под "подпиской о невыезде", в отношении них идет "следствие", заявляют в ФСБ.



Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии LIGA.net сообщил, что ведомство знакомо с информацией о возможном похищении украинских граждан и сейчас проверяет ее. В то же время он отметил, что пограничники не могут обратиться за ее подтверждением к оккупантам в Крыму, поскольку не поддерживают контактов с российскими силовиками, находящимися на временно оккупированной территории.



9 марта 2017 года сообщалось, что похищенный российскими оккупантами в Крыму украинец Андрей Захтей написал заявление с просьбой лишить его гражданства РФ.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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