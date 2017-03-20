На Запорожье нашли склад с боеприпасами без документов и охраны

Руководство батальона, ответственного за хранение боеприпасов, до сих пор не предоставило правоохранителям якобы существующий акт на их утилизацию

Во время проверки в воинской части в с. Широкое Запорожской области были обнаружены средства поражения, хранившиеся на складе без документов и охраны. Из-за неудовлетворительного учета боеприпасов не удалось установить их принадлежность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Склад был оставлен военными без охраны, договор на его использование не заключался. Кроме того, руководство батальона, которое ответственно за хранение этих боеприпасов, до сих пор не предоставило правоохранителям якобы существующий акт на их утилизацию", - сказано в сообщении.

Также в СБУ считают спорным утверждение о том, что средства поражения якобы непригодны к использованию.

По информации спецслужбы, мины и гранаты хранились в специальных ящиках, патроны находились в неоткрытых цинках, почти половина гранатометов и выстрелов к ним также сохранялась в заводской упаковке, оружие - без видимых признаков повреждения.

Следователь Запорожского отделения полиции Днепровского ГУ НП в Запорожской области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК.

Как ранее сообщала пресс-служба СБУ, во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм.



В ангаре также находилось 30 минометных взрывателей МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, 6 дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.

Сегодня на автодороге Борисполь-Днепр полиция задержала жителя Одесской области, который незаконно перевозил в автомобиле 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова, 16 патронов к нему, а также предметы для быстрого заряжания оружия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.