В Харькове пьяный водитель насмерть сбил мужчину и женщину
Вечером в воскресенье, 19 марта, в Харькове водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
Авария произошла в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42, пострадавшие погибли на месте происшествия.
Кроме того, после ДТП при участии Mercedes, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на погибшую женщину.
В полиции заявляют, что после освидетельствования водителя Mercedes в наркологическом центре выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.
Личности пешеходов, а также обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранителями.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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