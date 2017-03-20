В Харькове пьяный водитель насмерть сбил мужчину и женщину

Авария произошла вчера в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42. Пострадавшие погибли на месте происшествия

Вечером в воскресенье, 19 марта, в Харькове водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Авария произошла в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42, пострадавшие погибли на месте происшествия.

Кроме того, после ДТП при участии Mercedes, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на погибшую женщину.

В полиции заявляют, что после освидетельствования водителя Mercedes в наркологическом центре выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Личности пешеходов, а также обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранителями.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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