В Пуще-Водице на территории санатория произошла стрельба

СМИ сообщают, что в санатории проживают 170 переселенцев из Крыма и Донбасса

В Пуще-Водице на территории санатория по ул. Курортной в ходе конфликта произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что на территорию санатория на улице Курортная зашли неизвестные и совершают хулиганские действия. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители", - сказано в сообщении.

По прибытию полицейские выяснили, что конфликт возник между людьми, которые проживают в санатории, и представителями одного из его владельцев.

Согласно сообщению полиции, во время инцидента использовались пиротехнические средства, а один из жителей совершил предупредительный выстрел в воздух.

Правоохранители осмотрели территорию санатория и изъяли часть стреляной гильзы и три петарды. Полицейские установили личность мужчины, который совершил выстрел. Он предоставил правоохранителям соответствующее разрешение на оружие.

Следственно-оперативная группа изъяла для проведения экспертных исследований гладкоствольное ружье.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство начато по ст. 296 (хулиганство) УК. Полиция устанавливает все обстоятельства, причины и участников конфликта.

Украинская правда сообщает, что в указанном санатории проживают 170 переселенцев из Крыма и Донбасса.

Как сообщалось ранее, прокуратура начала расследовать избиение 4 патрульными полицейскими заявителя на ул. Березняковской в Дарницком районе Киева.

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