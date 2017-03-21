Военная прокуратура вызвала террориста Козицына для открытия дела

Как отмечается в повестке, Козицин вызывается в прокуратуру на 9:00 29 марта "для открытия материалов уголовного производства"

Главаря незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское", гражданина РФ Николая Козицына вызывают в Главную военную прокуратуру ГПУ. Соответствующая повестка опубликована в Урядовому кур’єрі.

Как отмечается в повестке, Козицын вызывается в прокуратуру на 9:00 29 марта "для открытия материалов уголовного производства".

7 марта по постановлению Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве против главаря незаконного вооруженного подразделения "Всевеликое войско Донское" террористической организации ЛНР Козицына.





По данным следствия, Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан России и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации ЛНР организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников АТО.

Кроме того, по данным ГПУ, Козицын организовывал разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом.

Также Козицын обвиняется в незаконном лишении свободы и содержании в нечеловеческих условиях, избиении, издевательстве, истязании пленных, в том числе беременных женщин.

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