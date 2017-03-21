В воинской части нашли тело военного с огнестрельными ранениями

По предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы

В Полтавской области на территории воинской части было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

"19-го марта в Миргородский отдел полиции поступило сообщение о гибели от огнестрельного ранения 28-летнего старшего лейтенанта воинской части", - сказано в сообщении.

По предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы.

По данному факту открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится досудебное расследование.

1 января 2017 года в Донском в результате бытового конфликта между военными и гражданскими случайно был застрелен боец ВСУ. Также был ранен и госпитализирован местный житель.

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