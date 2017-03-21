В воинской части нашли тело военного с огнестрельными ранениями
В Полтавской области на территории воинской части было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
"19-го марта в Миргородский отдел полиции поступило сообщение о гибели от огнестрельного ранения 28-летнего старшего лейтенанта воинской части", - сказано в сообщении.
По предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы.
По данному факту открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.
Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится досудебное расследование.
1 января 2017 года в Донском в результате бытового конфликта между военными и гражданскими случайно был застрелен боец ВСУ. Также был ранен и госпитализирован местный житель.
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