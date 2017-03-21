Катастрофа в Смоленске: в Польше Туска обвиняют в бездеятельности

Министр обороны Польши Антон Мацеревич подал заявление в прокуратуру из-за якобы бездеятельности экс-премьера Туска в вопросе Смоленской катастрофы

Министр обороны Польши Антон Мацеревич подал заявление в прокуратуру из-за якобы бедеятельности бывшего премьер-министра Дональда Туска в вопросе Смоленской катастрофы. Информацию об этом подтвердил на пресс-конференции пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек, передает Радио Польша.

"Обвинение, которое представлено в заявлении, касается нанесения вреда Республике Польша в связи упущением соглашения, которое было подписано в 1993 году между Польшей и Россией. На основе этого документа можно было выяснить все обстоятельства Смоленской катастрофы", - сказал он.

По словам пресс-секретаря правительства, применение правительством Туска "Чикагской конвенции" (конвенция о международной гражданской авиации) для того, чтобы выяснить причины катастрофы, было ошибкой.

По этой причине, как отметил Бохенек, якобы не удалось полностью провести расследование. "Не было никакого доступа к доказательствам, к обломкам самолета", - сказал пресс-секретарь правительства.

Как пишет издание Onet со ссылкой на правительственный ресурс РАР, глава Минобороны Польши заявил, что действия Туска "являются преступными" и он должен быть обвинен по ст. 129 Уголовного кодекса страны, предусматривающей наказание до 10 лет тюрьмы.

В апреле 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный лайнер потерпел крушение. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них - экс-президент Польши Лех Качинський и его жена Мария.

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