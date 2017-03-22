Боевики ДНР не пустили ОБСЕ к складам оружия: детали

Террористы отказали наблюдателям в доступе к двум другим постоянным местам хранения оружия в ОРДО

Вблизи оккупированного Александровска (10 км к западу от Луганска, - ред.) команда Специальной мониторинговой миссии впервые зафиксировала использованные контейнеры от зажигательных боеприпасов (РПО Рысь, 93 мм) в поле, которое, по оценке наблюдателей, служило полигоном. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"СММ еще раз посетила постоянные места хранения вооружения ДНР, расположение которых соответствует линиям отвода, и впервые обнаружила, что одно место хранения не используется", - сказали в пресс-службе.

Наблюдатели отметили отсутствие 19 танков (девяти Т-64 и десяти T-72), причем отсутствие пяти из них (3 - Т-64 и 2 - Т-72) миссия фиксирует впервые.

Боевики отказали наблюдателям в доступе к двум другим постоянным местам хранения, вследствие этого 34 единиц вооружения (25 танков и 9 минометов) учтены не были.

20 марта сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала наличие дополнительного вооружения боевиков террористической организации ЛНР в местах его хранения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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