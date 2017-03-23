Взрывы в Балаклее: спасатели сообщили детали
В Балаклее в настоящее время продолжаются взрывы средней интенсивности на отдельных площадках оружейных складов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По последней информации жертв и пострадавших пока нет", - отметили в пресс-службе.
Уже эвакуированы более 19 тысячи человек.
"Работают шесть пунктов, которые продолжают осуществлять эвакуацию в близлежащие села, где будет обеспечено питание и выдача предметов первой необходимости", - сказали в пресс-службе.
В ГСЧС отметили, что это временная эвакуация на период угрозы поражения.
Отключена электроэнергия и газ. "Остановлено движение железнодорожных поездов до станции Балаклея, запрещено движение автомобилей", - подчеркнули в пресс-службе.
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На месте инцидента развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
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23 марта сообщалось, что на месте происшествия от ГСЧС задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, свыше 100 сотрудников скорой помощи, от Нацполиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава. На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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