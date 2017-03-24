Боевики накрыли огнем из минометов Авдеевку: фото
24.03.2017 12:02
Снаряды попали в жилой дом, жертв нет
Фото: facebook.com/ato
Вчера, 23 марта, пророссийские наемники накрыли огнем Авдеевку Донецкой области. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Снаряды миномета попали в дом на Колосова, 60", - отметил Аброськин.
По его словам, в доме никого не было.
"Люди вернулись сегодня с утра и увидели "подарки" от оккупантов", - сказал Аброськин.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков.
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