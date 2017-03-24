ОБСЕ назвала причину эскалации в Луганской области

Боевики, по информации ОБСЕ, проводят военные учения недалеко от жилых поселков ОРЛО

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 145 взрывов, которые, по их оценке, были связаны с военными учениями боевиков. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

Вечером 21 марта, находясь в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов, - ред.), наблюдатели слышали 12 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 4-10 км в западном направлении.

Тем же вечером в Северодонецке (74 км к северо‑западу от Луганска) команда СММ слышала 14 взрывов неопределенного происхождения в 20 км к юго‑юго‑востоку.

22 марта со своей позиции вблизи оккупированного поселка Успенка члены патруля слышали 10-15 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерийских орудий, шесть взрывов - как выстрелы из танков (Т‑64), а также огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - всё на расстоянии 2-5 км к северо‑северо‑западу.

Неподалеку оккупированного села Круглик (31 км к юго‑западу от Луганска) наблюдатели слышали 11 взрывов, оцененных ими как огонь из артиллерии в 7 км к северу.

Находясь в Штеровке, ОБСЕ зафиксировала пять взрывов, оцененных как огонь из артиллерии в 12-13 км к северо‑северо‑западу.

"По оценкам миссии, все эти нарушения в данных районах были связаны с проведением учений с боевой стрельбой. Кроме того, СММ зафиксировала танки в районах около Успенки и Круглика", - отметили в пресс-службе.

24 марта сообщалось, что за прошлую неделю, с 13 по 19 марта, количество обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения выросло на 75%.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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