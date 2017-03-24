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На арсенале в Балаклее погасили пожар - замглавы Минобороны

24.03.2017 17:46
Сейчас происходит только ликвидация последствий пожара, сообщают в Минобороны
На арсенале в Балаклее погасили пожар - замглавы Минобороны
Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский.

"Удалось полностью потушить пожар на арсенале. Сейчас происходит только ликвидация последствий пожара", - сказал он.

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев.

По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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