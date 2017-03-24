Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе: реакция МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что считают подобный акт "спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональной мир и согласие"

Министерство иностранных дел Украины осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональной мир и согласие в Украине", - сказано в сообщении.

В министерстве выразили уверенность, что правоохранители примут все меры для установления и привлечения к заказчик и исполнители "позорного преступления".

Ранее сегодня глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщал, что в Тернополе неизвестніе осквернили памятник жертвам Холокоста.

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