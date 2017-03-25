USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Балаклее участились взрывы, движение транспорта перекрыто

25.03.2017 00:37
Двое человек ранены. Интервалы между взрывами разной интенсивности составляют около 5 минут
В Балаклее участились взрывы, движение транспорта перекрыто
Фото: ЕРА

В городе Балаклея Харьковской области снова зафиксированы взрывы разной интенсивности на оружейных складах. Интервал между взрывами составляет около 5 минут. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации медиков, в результате происшествия ранены два человека, еще один - погиб.

Газоснабжение в город перекрыто. Перекрыто также движение по железнодорожным путям. В прилегающих к месту происшествиях районах остановлено автомобильное движение.

Полиция установила 14 блокпостов для отвода транспорта в зону эвакуации.

Закрыто воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия. 

Ранее в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать.

Читайте также: В результате взрывов в Балаклее повреждены 23 здания

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 