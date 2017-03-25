В США частный самолет упал на жилой дом
25.03.2017 10:40
По словам соседей, хозяева дома в момент аварии находились в церкви
Фото: ЕРА
Небольшой частный самолет врезался в жилой дом примерно в 2,5 километрах от места посадки в аэропорту Кобб Каунти, штат Джорджия. Об этом сообщает Fox News.
Падение самолета видели несколько местных жителей. "Я смотрю вверх и вижу самолет, я его не слышу, я просто вижу его, и вижу, что он крутится", - сказал Хантер Скоггинс.
По данным телеканала, в результате аварии погиб один человек - пилот самолета. Пассажиров на борту не было.
По словам соседей, хозяева дома в момент аварии находились в церкви.
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