На Закарпатье полиция изъяла 40 тысяч бутылок фальсификата
Во Львовской и Закарпатской областях полиция разоблачила производство фальсифицированной водки с оборотом до полумиллиона гривень в сутки. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.
Сегодня ночью правоохранители провели 25 санкционированых обысков в цехах, складах и местах сбыта.
Во Львовской области за сутки производили предположительно до двух тысяч ящиков алкоголя и получали прибыль от 100 тысяч до полумиллиона в сутки. По словам министра, цех организовали пять человек.
Оперативники также провели обыски в Закарпатье, где изъяли 40 тысяч бутылок фальсификата, $120 тыс, 117 тысяч евро, 600 тысяч гривень, пять тонн спирта и поддельные акцизные марки. Правоохранители изъяли оборудование.
Фото: Арсен Аваков/Facebook
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