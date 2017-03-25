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На Закарпатье полиция изъяла 40 тысяч бутылок фальсификата

25.03.2017 11:07
Полиция остановила производство фальсифицированной водки на западе Украины. По словам Авакова, на ней зарабатывали до полумиллиона гривень в сутки
На Закарпатье полиция изъяла 40 тысяч бутылок фальсификата
Фото: Арсен Аваков/Facebook

Во Львовской и Закарпатской областях полиция разоблачила производство фальсифицированной водки с оборотом до полумиллиона гривень в сутки. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

Сегодня ночью правоохранители провели 25 санкционированых обысков в цехах, складах и местах сбыта.

Во Львовской области за сутки производили предположительно до двух тысяч ящиков алкоголя и получали прибыль от 100 тысяч до полумиллиона в сутки. По словам министра, цех организовали пять человек.

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Оперативники также провели обыски в Закарпатье, где изъяли 40 тысяч бутылок фальсификата, $120 тыс, 117 тысяч евро, 600 тысяч гривень, пять тонн спирта и поддельные акцизные марки. Правоохранители изъяли оборудование.

Фото: Арсен Аваков/Facebook

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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