В Донецкой области за сутки погибли трое детей - Аброськин

В Доброполье в квартире был обнаружен повешенным на турнике в детской комнате мальчик 2006 года рождения

В Донецкой области в течение суток 24 марта погибли трое детей. Один из них повесился. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции области Вячеслав Аброськин.

24 марта, вечером в Доброполье в квартире по адресу проживания был обнаружен повешенным на турнике в детской комнате мальчик 2006 года рождения. Двери в квартиру и комнату были закрыты изнутри. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК.

В селе Желанном Марьинского района в частном домовладении обнаружены три трупа, среди которых ребенок 2013 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом.

В Зайцево Бахмутского района умер новорождённый ребенок, 9 дней от дня рождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Кроме того, добавил Аброськин, в Славянске отец нанес телесные повреждения ребенку 2007 года рождения. Зафиксированы обширные гематомы головы, грудной клетки и бедер. Ребенок находится в городской больнице.

В Николаевской области конфликт между двумя группами мужчин на территории охотничьего угодья привел к гибели одного из них в результате смертельного ранения в голову.

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