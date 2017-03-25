В Балаклею начали прибывать представители НАТО

Представители НАТО займутся разминированием военной базы

В Балаклею Харьковской области начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы. Об этом в эфире 112 Украина сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная.

"На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента", - сказала Светличная.

23 марта 2017 года президент Петр Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов воинских частей в Балаклее.

24 марта в НАТО получили соответствующий запрос от Украины.

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